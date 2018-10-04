У известного ведущего диагностировали рак языка
60-летний ведущий передачи Folk Show рассказал, что врачи обнаружили у него рак языка. Он отметил, что недуг выявили на ранней стадии, поэтому "все должно быть хорошо".
"Я уверен, что вы поймете. Мне придется на некоторое время исчезнуть, чтобы все это уладить", – цитирует Рэдклиффа The Sun. Радиоведущий добавил, что вернется к работе в начале следующего года, если к этому времени болезнь отступит.
Поклонников Марка ошеломила новость об онкозаболевании. Они пожелали ведущему скорейшего выздоровления в социальных сетях. "Борись! Мы ждем твоего возвращения", – отметил один из пользователей.
Mark and Stu are getting ravey this afternoon for @bbc6music’s #AllDayRave. We forgot to bring glow sticks, but we do have @MarshallJeffers coming in for a live mix after 2pm. Expect some bangers. pic.twitter.com/Y6X2JGGkCD— RadMac on 6 Music (@BBCRadMac) 23 августа 2018 г.
Как писали Dni.Ru, ранее британская телеведущая Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на "Би-би-си", сделала официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько дней из-за онкологического заболевания.
Женщина отметила, что "все это выглядит нереальным". Британка признала, что не смогла победить рак после нескольких сеансов химиотерапии.
Напомним, что 30 августа из-за онкологии не стало легендарного российского певца Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком, но болезнь взяла верх.
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