У известного ведущего диагностировали рак языка

60-летний ведущий передачи Folk Show рассказал, что врачи обнаружили у него рак языка. Он отметил, что недуг выявили на ранней стадии, поэтому "все должно быть хорошо".

"Я уверен, что вы поймете. Мне придется на некоторое время исчезнуть, чтобы все это уладить", – цитирует Рэдклиффа The Sun. Радиоведущий добавил, что вернется к работе в начале следующего года, если к этому времени болезнь отступит.

Поклонников Марка ошеломила новость об онкозаболевании. Они пожелали ведущему скорейшего выздоровления в социальных сетях. "Борись! Мы ждем твоего возвращения", – отметил один из пользователей.

