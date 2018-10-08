Не смог устоять: Жириновский упал на инаугурации губернатора
Политик поднимался по небольшой лестнице на сцену, запнулся и упал. На помощь к Жириновскому бросился стоящий рядом фотограф, который помог ему подняться.
Все произошло на инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, представителя ЛДПР. Жириновский не смутился, подошел к микрофону и начал свою речь словами: "Сегодня – радостный день…" Затем Жириновский выразил уверенность, что за годы работы Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе.
Помощница вступившего в должность губернатора после окончания церемонии сообщила РИА Новости, что руководитель партии чувствует себя хорошо, с ним все в порядке.
Напомним, что во Владимирской области не удалось выбрать главу региона в первом туре выборов. Во втором туре победил представитель ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,03% голосов избирателей.
Действующий губернатор, представлявший "Единую Россию", Светлана Орлова набрала 37,46%. Явка избирателей составила 38,29 процента, что оказалось выше показателей первого тура голосования на 6%.
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