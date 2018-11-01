Украинского гостя оттаскали за бороду в эфире канала "Россия 1"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" вступил в острую полемику с украинским политологом Александром Охрименко по поводу происходящего в Донбассе. В итоге он дважды дернул гостя за бороду.



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