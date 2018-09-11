Ведущий НТВ выгнал из студии и обматерил украинского эксперта

Ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин влип в скандал. После выдворения оппонента он посетовал на то, что не может его избить.

Эксперт перебил ведущего, из-за чего тот пришел в ярость. "Вы можете помолчать? У вас недержание, что ли?" – обратился к гостю Норкин.

За украинца начали заступать другие участники шоу. Они отметили, что эксперт имеет право слова. На это ведущий заявил, что оппонент такого права не имеет, потребовав выключить гостю микрофон.

Эксперт продолжил спорить с Норкиным и тот потребовал, чтобы он покинул студию. Кроме того, ведущий назвал украинца в след клоуном и стал негодовать, что не может побить его из-за того, что тот старше него. При этом Норкин употребил матерное выражение.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в студии Андрея Норкина. Напомним, ранее ведущий повздорил с украинским политологом Сергеем Запорожским и вытолкал гостя из студии, назвав бараном.

Как писали Dni.Ru, в июле этого года Андрей Норкин обратился в Следственный комитет России. Журналист попросил проверить деятельность стендап-комика Данилы Поперечного. Ведущего возмутили шутки юмориста о религии. Он заподозрил Поперечного в нарушении статьи Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".