Солдаты НАТО завалили Норвегию экскрементами

Жители Норвегии никак не отойдут от недавних масштабных учений НАТО, которые проходили на территории их страны. Власти получили около 500 жалоб на неподобающее поведение солдат альянса: они затоптали гектары сельхозугодий и без стеснения справляли нужду у детских садов и школ.

Учения НАТО "Единый трезубец" в Норвегии оставили неизгладимое впечатление у местных жителей. Как сообщает телекомпания NRK, граждане ежедневно строчили жалобы на поведение натовских военных. Поводы были самые разные, но особый шум поднялся вокруг обвинений в адрес американцев и шведов, которые без всякого стеснения облегчались возле детских садов и школ.

Власти создали специальную комиссию по ликвидации последствий маневров. "Это отвратительно. Речь идет об элементарном приличии. Солдаты справляли нужду где попало, а нам приходится убирать. Это грязная работа в самом прямом смысле слова", – сказала представитель комиссии Марианне Бе.

Известно, что солдаты повредили сельскохозяйственные угодья, от действий военных пострадали пастбища и пахотные земли в губернии Тренделаг. Больше всего жалоб на военных поступило от фермеров, некоторые из них были вне себя от гнева после того, как по их полям прошла тяжелая гусеничная техника.

Широко разрекламированные учения НАТО «Единый трезубец-2018» стали ареной самой красноре... https://t.co/HpxOJxZWPJ — Актуальные новости (@peopleglobnews) 10 ноября 2018 г.

"К сожалению, иногда случается незапланированное. Но когда люди справляют нужду в общественных местах, ничего хорошего в этом нет. Мы приносим извинения", – заявил пресс-секретарь учений после того, как норвежские активисты сообщили ему о претензиях граждан.

Учения "Единый трезубец – 2018" проходили с 25 октября по 7 ноября главным образом в Норвегии. В них были задействованы 50 тысяч солдат из 31 страны, 70 кораблей, 130 самолетов и вертолетов и 10 тысяч единиц техники. Это были одни из крупнейших маневров НАТО за последние десятилетия.