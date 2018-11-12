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Общество

Володин: фонд Доктора Лизы получит из бюджета 21 миллион рублей

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" получит 21 миллион рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Думский комитет по бюджету и налогам поддержал соответствующую поправку в проект бюджета на 2019 год. Ее внесли глава комитета Андрей Макаров и спикер Думы. Как отметил Вячеслав Володин, волонтеры фонда Доктора Лизы помогают нуждающимся, тяжело больным, в первую очередь детям, пострадавшим от катастроф, военных и стихийных бедствий.

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"Нам необходимо со своей стороны поддерживать эту важную для всех нас деятельность фонда", – подчеркнул глава Думы. Он также напомнил, что о возможности выделения средств фонду Доктора Лизы речь шла еще в прошлом году и эта норма была зафиксирована в постановлении Госдумы при принятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Фонд "Справедливая помощь" был создан известной правозащитницей и благотворителем Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. С момента начала конфликта на Украине она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями, вывозила оттуда больных и раненых детей.

Основательница фонда погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Через некоторое время ее фонд официально сменил название, и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Известно, что Вячеслав Володин оказывает помощь благотворительному фонду, созданному Доктором Лизой. В начале прошлого года сообщалось, что спикер Госдумы перевел на счет организации пять миллионов рублей.

Автор: Александр Комаров12 ноября 2018, 18:42

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