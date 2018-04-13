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Общество

Депутаты не скупятся на благотворительность

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru
Отличительной особенностью Думы VII созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходы на благотворительность и общественно значимые проекты. По итогам декларационной кампании 2017 года стало известно, что около 60 парламентариев не жалеют денег на помощь детским домам, медицинским центрам и благотворительным фондам.
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Спикер  Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году заработал 51,4 миллиона  рублей. При этом глава нижней палаты парламента, как и в предыдущие годы, направил половину своих доходов на благотворительность. В частности, Володин поддержал благотворительный фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Также спикер оказал поддержку в деле строительства школы для одаренных детей из малообеспеченных семей в Смоленской области.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В 2016 году Володин пожертвовал 31 миллион рублей из личных средств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация - благотворительные фонды и социальные учреждения.

От руководителя Думы не отстают и другие депутаты, всего в списке их около 60-ти. Крупные суммы на благотворительность и социально значимые проекты в 2017 году направили Леонид Симановский,  Григорий Аникеев, Владимир Блоцкий, Валерий Гартунг и другие народные избранники.

Чулпан Хаматова (в центре). Фото: instagram.com/chulpanofficial

В конце марта стало известно, что все 446 депутатов Госдумы, с учетом сложивших мандаты, предоставили декларации о своих доходах за 2017 год. Сегодня, 13 апреля, в соответствии с законодательством, сведения о доходах депутатов опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Согласно этим данным, меньше всех в прошлом году заработал член "Единой России" Олег Быков: он задекларировал доход менее 1,3 миллиона рублей.  Его коллега по фракции Григорий Аникеев, напротив, стал самым богатым депутатом Госдумы с доходом более 4,3 миллиарда рублей. 

Фото: duma.gov.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал самым богатым руководителем фракции в Госдуме, заработав в 2017 году более шести миллионов рублей. Второе место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 5,4 миллиона. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, избранный на пост руководителя фракции "Единая Россия" в октябре 2017 года, замыкает тройку лидеров с заработком в 4,6 миллиона рублей. Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов отчитался о доходе в 4,4 миллиона.

Автор: Александр Комаров13 апреля 2018, 21:22

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