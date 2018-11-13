Осталось недолго: раскрыт план по отключению телевидения в России
Россияне в большинстве своем готовы к переводу телевидения на цифровое вещание. И готовность эта выше, чем была в других странах мира, которые уже предприняли такой шаг, – она оценивается примерно в 80%. Однако при резком переходе могут возникнуть некоторые трудности.
Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, правительство 15 января рассмотрит более мягкий план, состоящий из трех этапов. На первом планируется отключить аналоговый сигнал в тех регионах, которые технически готовы. Там население уже обеспечено необходимым оборудованием и проведена разъяснительная работа.
В России есть регионы с особыми климатическим условиями, где переход на "цифру" нецелесообразно начинать зимой. Эти области, по словам министра, лишатся аналогового вещания на втором этапе программы. А на третьем будут отключены все остальные регионы. Если кабмин примет план, переход займет около полугода, передает РБК.
Как сообщалось, Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Сеть будет включать в себя два пакета телеканалов, по десять каждый, а также три радиоканала. Ею смогут воспользоваться более 98% россиян. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул, в середине января. Специалисты подчеркивают, что обладатели современных телевизоров перехода не заметят, а владельцам устаревших моделей придется приобрести специальную приставку.
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