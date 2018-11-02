Депутаты-единороссы отказываются от пенсионных надбавок

Большинство депутатов Госдумы от "Единой России" откажутся от положенных надбавок к пенсии. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. Комментируя одну из публикаций в СМИ, он напомнил, что за соответствующий законопроект ранее проголосовали 403 депутата.



На своей странице в Facebook парламентарий рассказал, что натолкнулся на статью, где говорится, что депутаты в реальности якобы не хотят отказываться от пенсий. "Оторопел", – рассказал о своей реакции законодатель.

Ревенко напомнил, что он был в числе соавторов нормативно-правового акта. Единоросс уверен: заметка носит "тенденциозный и заказной характер". "В ней не сообщается и не приводится ни одного мнения моих товарищей-депутатов из фракции "ЕР", кто официально, публично и во всеуслышание заявил об отказе от депутатских преференций", – пояснил депутат.

"Перечислены лишь те, кто якобы сомневается, мается и хочет "посоветоваться с женой", – добавил единоросс.





Парламентарий отметил, что в третьем чтении за законопроект проголосовали 403 депутата. "Против" – только один голос (депутат одной из оппозиционных фракций).

В своем посте законодатель привел также список тех, кто уже публично заявил об отказе от пенсионных преференций. Среди них – спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Алена Аршинова, Дмитрий Морозов, Владимир Шаманов и многие другие. Всего перечислено 35 имен.

"Коллеги, если кого пропустил, добавьте себя, пожалуйста, в комментариях", – заключил Ревенко.





Напомним, впервые с предложением отменить пенсионные преференции для сенаторов и депутатов выступил в конце августа на совместном заседании Генсовета "ЕР" и совета руководителей партийных фракций секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Идея была поддержана единороссами единогласно. Норма начнет действовать с января следующего года.

Инициатива единороссов входит в комплекс мер в рамках совершенствования пенсионной системы России. В начале октября соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. До этого он был принят Госдумой с учетом поправок главы государства. Его инициативы депутаты одобрили единогласно.

Документ устанавливает рост пенсий выше уровня инфляции, выход на пенсию для женщин в 60 лет и в 65 лет для мужчин, а также ряд льгот для многодетных матерей, граждан с длительным стажем работы, жителям села и другим категориям.