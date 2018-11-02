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Общество

Эксперт: Facebook выгодна версия о мифических российских хакерах

Фото: GLOBAL LOOK press/FrankHoermann
Крупнейшая социальная сеть Facebook в очередной раз оказалась замешана в скандале, связанном со сливом личных данных пользователей. По сообщениям русской службы BBC News, в свободном доступе появились сведения более 257 тысяч человек, у 80 тысяч аккаунтов доступны даже личные сообщения Хакеры заявили, что в общей сложности они располагают данными 120 млн человек. В Facebook уверяют, что цифры сильно завышены, а для взлома аккаунтов использовались вредоносные расширения для браузеров.
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В начале сентября этого года на англоязычном форуме Blackhatworld был опубликован материал о продаже личной информации пользователей Facebook от нового пользователя с ником FBSaler. Продавец указал, что его база содержит 120 миллионов аккаунтов с возможностью выборки по разным странам.

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Удалось выяснить, что часть краденой информации действительно обнародовали на Blackhatworld, позже этот сайт перестал работать, но дважды пытался запустить "зеркала". Сейчас они заблокированы. К слову, на последнем "зеркале" хакеры разместили данные пользователей из 200 стран, и примерно четверть оказалась из Украины. Из России – не более 12 тысяч. В основном были слиты мобильные телефоны, биографические данные, списки друзей и прочее.

Самое интересное, что виновных сразу же "назначили" из России. Причем, как обычно, без предоставления конкретных доказательств, основываясь исключительно на непроверенной информации и домыслах.

Фото: Dni.Ru

Комментируя скандал с Facebook в интервью ФАН, независимый аналитик Александр Асафов заявил, что компания допускает одну утечку за другой, демонстрируя таким образом собственную уязвимость перед хакерами. Он напомнил, что тема о переносе и защите данных российских пользователей на территории РФ, над которой многие подшучивали, обрела яркие иллюстрации.

Эксперт подчеркнул, что "Фейсбук", который утверждает, что утечек больше нет, и это преувеличение, лжет. По мнению Асафова, компания попросту не может не знать о сливах личных данных, и если она не замечает мелких утечек, то для технических скриптов нет никакой разницы, красть тысячи или миллионы аккаунтов.

Аналитик отметил, что личные сведения в любом случае были украдены, и за них назначена цена. При этом он подчеркнул, что привязка к "русским хакерам" является домыслами, строящимися на использовании разных IP-адресов и сервиса Mail.ru.

Фото: pixabay.com

Асафов считает, что необходимо обратить внимание на то, каких данных было украдено больше: большинство указали местом своего пребывания Украину. Дело в том, что эта страна давно является европейским и даже мировым центром многих мошеннических сервисов, так как там это никак не регулируется.

"Там у них свободная пиратская гавань, этакая "кибер-тортуга", – заключил аналитик.

Эксперт полагает, что сначала украинские хакеры протестировали свои технологии на украинцах, а затем уже вышли на мировой уровень. Именно поэтому в базе чаще всего мелькают аккаунты из Украины. И Facebook, вместо того, чтобы заняться собственной безопасностью и, наконец, начать выполнять требования РКН, будет винить во всем пресловутых "русских хакеров". По мнению Асафова, компании удобнее напирать на эту версию, чем признать собственную халатность.

Фото: pixabay.com

Асафов также обратил внимание на то, что взломщики знали русский язык, что не удивительно, ведь и на Украине большинство разговаривает именно на великом и могучем. Тем не менее, политолог уверен, что ангажированные издания типа BBC News будут продвигать именно "русскую версию". И раз от хакеров и бездействия Facebook страдают миллионы людей, то их защитой следует заняться властям.

Аналитик считает, что действия РКН по приведению данной соцсети в чувство являются обоснованной мерой.

Ранее ФАН направило в РКН соответствующий запрос с требованием принять меры в отношении руководства Facebook, нарушающего российское законодательство и ставящее таким образом под угрозу безопасность россиян

Автор: Иван Поляков2 ноября 2018, 18:06

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