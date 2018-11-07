Олимпийцам помогут пивовары

30 октября в Москве Олимпийский комитет России объявил о подписании договора о партнерстве с компанией "Балтика". Сотрудничество сторон возобновилось после небольшого перерыва – ранее пивовары поддерживали олимпийцев на олимпиадах в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012, а в Сочи-2014 выступали официальным поставщиком в своей категории. Также компания спонсировала Бал олимпийцев России с 2014 по 2016 годы, награждая легендарных спортсменов прошлого и современности.



Новое соглашение рассчитано до конца 2019 года. Впрочем, стороны надеются на длительные партнерские отношения, поскольку формирование и развитие в обществе ответственного отношения к пиву – задача долгосрочная. А это, по словам лидеров ОКР и пивоваренной компании, является основной целью сотрудничества.

"Мы рассматриваем спонсорство не как коммерческие активности, а как социальные мероприятия, – заявил президент компании "Балтика" Яцек Пастушка. – Что нам важно – продвигать те ценности, которые ассоциируются с нашим брендом и компанией. Прежде всего, это такие ценности как ответственное потребление алкогольной продукции и здоровый образ жизни, который всё больше начинает ассоциироваться с нашими безалкогольными брендами, в первую очередь с "Балтикой 0".

Инвестиции, вложенные в этот проект, в первую очередь, будут направлены на развитие олимпийского движения и подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм.





ОКР на регулярной основе осуществляет финансирование общероссийских спортивных федераций, в том числе участие спортсменов в различных соревнованиях, их проезд, проживание и питание, приобретение высокотехнологичного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, услуги иностранных и российских тренеров и специалистов, лечение и адаптацию для кандидатов в члены олимпийской команды России – всего более 2 500 спортсменов. Поэтому поддержка крупнейшей пивоваренной компании страны будет весьма кстати.





"Для развития и популяризации спорта в нашей стране поддержка и эффективное участие бизнеса в реализации крупных комплексных программ играют очень важную роль, – отметил на пресс-конференции президент ОКР Станислав Поздняков. — Наше сотрудничество откроет дополнительные возможности в плане содействия подготовке наших Олимпийских команд к крупным соревнованиям и одновременно позволит повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков".