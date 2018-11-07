Исаак Калина: Создать мотивацию для обучения – главная задача педагога

Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина заявил о необходимости использовать современные технологии в процессе обучения школьников. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "МосОбрТВ" в рамках общения с педагогами в программе "Вопросы, важные для всех".



"Я верю в то, что цифровое будущее неизбежно и необратимо. При этом я бы хотел, чтобы мы все понимали: технология должна оставаться слугой человека. И ни в коем случае не должно быть наоборот. Для этого нам и нужно осваивать все современные технологии – чтобы оставаться их хозяином", – обратился к учителям Калина.

При этом он подчеркнул, что "самое важное в школе – это момент общения между учителем и учениками". Создать мотивацию для обучения – главная задача педагога. И делать это надо с использованием всех доступных технологий.





Сегодня в Москве школьникам доступны самые современные технологии. В рамках проекта "Московская электронная школа" классы оборудованы электронными панелями, которые заменяют привычную школьную доску.

Электронный дневник и электронный журнал позволяют в режиме реального времени оценивать успеваемость учеников и работу учителей. Ресурсы системы дополнительного образования дают возможность школьникам проходить обучение на самом современном оборудовании в различных сферах, включая IT и робототехнику.

В этой связи Исаак Калина отметил, что ректорам и преподавателям вузов следует быть готовыми к тому, что к ним придут выпускники школ, привыкшие работать с современными технологиями. Это выпускники, которым удобнее и эффективнее учиться в высокотехнологичной среде.