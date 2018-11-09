Мишель и Барак Обама потеряли ребенка
Мишель Обаме пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Первая беременность завершилась выкидышем.
"Я чувствовала себя неудачницей, поскольку тогда я не представляла, насколько часто у женщин во всем мире происходят выкидыши", - откровенничает Обама в опубликованных на днях мемуарах.
Супруга экс-президента США призналась: в 34 года она поняла, что не молодеет, а биологические часы – это не миф. Тогда пара решилась на ЭКО. В результате на свет появились дочери Саша и Малия, передает "Интерфакс".
Известие о том, что Дональд Трамп сменит ее мужа на посту президента, вызвала шок, пишет бывшая первая леди США в своих мемуарах под названием "Становление". Мишель Обама призналась, что считает неприемлемым поведение нынешнего американского лидера во многих вопросах – в частности, таких как отношение к женщинам и представителям расовых меньшинств.
Супруга бывшего президента считает Дональда Трампа женоненавистником, который подает дурной пример нездорового отношения к женщинам в американском обществе. Мишель осудила лидера США за его печально известную речь о сексуальных домогательствах к женщинам и заявила, что никогда не простит Трампа за "ксенофобские упреки" в том, что ее супруг родился не в Америке. Релиз книги ожидается 13 ноября.
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