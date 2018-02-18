Командир Ан-148 сел на роковой рейс по ошибке

Стали известны новые подробности крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. Выяснилось, что командир экипажа не имел права выходить в рейс из-за просроченного медицинского заключения.

Журналисты выяснили, что заключение врачебной летной экспертной комиссии было выдано командиру экипажа Валерию Губанову 9 февраля 2017 года. При этом такие справки действуют максимум в течение одного года. Кроме того, пилоты обязаны проходить осмотры раз в полгода.

"Если в этой дате нет ошибки, у командира было просроченное медицинское заключение и он не мог выполнять функции члена летного экипажа", – цитирует издание Daily Storm представителя авиационной отрасли. Таким образом, попасть за штурвал летчик мог только из-за ошибки, при которой перед полетом не были проверены все необходимые документы.

Кроме того, стало известно, что в качестве командира Валерий Губанов успел отлетать всего 58 часов. Отметим, на данном типе самолета в качестве пилота он успел налетать 2,8 тысячи часов полета. В целом у летчика было пять тысяч часов налета. У второго пилота Сергея Гамбаряна на момент катастрофы было 812 часов налета.

На основании данных, полученных Межгосударственным авиационным комитетом, эксперты в качестве основной версии причин трагедии рассматривают неверные показания датчика давления и неправильные действия экипажа в сложившейся ситуации. По предварительным данным, увидев расхождение в показаниях приборов экипаж отключил автопилот и направил самолет вниз.

Когда командир увидел стремительно приближающуюся землю он попытался резко поднять лайнер, что привело к двукратным перегрузкам. Этим объясняется, что Ан-148 мог начать разваливаться в воздухе.





Напомним, согласно расшифровке данных бортового самописца, пилота до самого последнего момента не понимали, что происходит. Сообщается, что они устроили в кабине перебранку. Столкновение с землей произошло уже под нечленораздельные крики.

Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля. Борт следовал из Москвы в Орск, но пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.