Немного крэка, ваше преподобие? – видео с употребляющим кокаин священником утекло в Сеть

В сеть попало видео, на котором священник англиканской церкви в компании друга употребляет наркотики и просит вызвать ему проститутку. На скандальной записи также оказалась запечатлена "наркотическая исповедь" преподобного.

На видеозаписи отчетливо видно, как 64-летний Стеннетт Кирби курит тяжелый наркотик и нюхает кокаин в предоставленном ему доме, который содержится англиканской церковью. На шокирующих кадрах преподобный также смотрит порно, обсуждает эскортниц и покупку новой стеклянной трубки для курения, которая "дает лучший приход от крэка". На кадрах, опубликованных The Sun, также запечатлен любопытный диалог между священником и его приятелем. Последний спрашивает, счастлив ли преподобный, на что тот отвечает положительно и рассуждает о своей любви к жизни. Сразу после этого диалога священник принимается употреблять кокаин.

Колорита происходящему добавляет порно, которое в этот момент воспроизводится на телевизоре. Кроме того, на видеозаписи преподобный Кирби жалуется на отсутствие денег для того, чтобы заказать проститутку. Его друг разделяет негодование, добавляя, что предпочитает девушек легкого поведения семейным отношениям. Из диалога также следует, что в планы священника входят посещение секс-шопа и приобретение нового девайса для курения наркотических средств.

Стеннет Кирби носит титул преподобного с 2007 года в англиканской приходской церкви Вэстхэма. Дом, в котором священник с приятелем проводят время, принадлежит Епархии Челмсфорда и оценивается в полтора миллиона фунтов. Сообщается, что министр Епархии преподобный Стивен Чендлер намерен сообщить о пагубных пристрастиях Стеннета на ближайшем служении. Официальные представители англиканской церкви также заявили, что намерены со всей серьезностью подойти к вопросу и внимательно изучить происходящее на видеозаписи.