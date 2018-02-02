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Общество

Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине

Патриарх Филарет и Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Владимир Путин виноват не только в политических катаклизмах, но и в расколе церквей. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал о причинах всех бед немецким журналистам.
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Президент России Владимир Путин пытается оказывать влияние на Украину через Русскую православную церковь, уверен Филарет. Он пояснил корреспонденту, что на Украине действуют Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская православная церковь Московского патриархата, которая подчиняется РПЦ. Однако попытки использовать священнослужителей не сработают: украинцы – свободолюбивый народ, который больше не хочет подчиняться Москве, заявил Филарет.

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Украинская церковь, руководимая им, враждовать не хочет, потому и послала в свое время письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором шла речь о преодолении раскола и снятии противоречий. Главная мысль послания, по словам Филарета, была в том, что российская церковь – заложница политики Путина, а украинская жаждет примирения.

Русские и украинцы – в одной семье славянских народов. Однако брат не должен порабощать брата, а Путин хочет сделать из украинцев рабов, заявил Филарет в интервью Deutsche Welle.

По его мнению, Путин – верующий человек, но живет не по вере. "Верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал – "новый Каин", поскольку он верующий, а беззакония творит", – считает предстоятель УПЦ. 

Поговорил Филарет с журналисткой и об однополых браках. По его словам, к грешникам надо относиться терпеливо, их надо любить. Связь мужчины с мужчиной может допускаться, но нельзя считать, что это правильно.

Автор: Андрей Евлампиев2 февраля 2018, 09:24

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