Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине

Владимир Путин виноват не только в политических катаклизмах, но и в расколе церквей. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал о причинах всех бед немецким журналистам.

Президент России Владимир Путин пытается оказывать влияние на Украину через Русскую православную церковь, уверен Филарет. Он пояснил корреспонденту, что на Украине действуют Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская православная церковь Московского патриархата, которая подчиняется РПЦ. Однако попытки использовать священнослужителей не сработают: украинцы – свободолюбивый народ, который больше не хочет подчиняться Москве, заявил Филарет.

Украинская церковь, руководимая им, враждовать не хочет, потому и послала в свое время письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором шла речь о преодолении раскола и снятии противоречий. Главная мысль послания, по словам Филарета, была в том, что российская церковь – заложница политики Путина, а украинская жаждет примирения.

Русские и украинцы – в одной семье славянских народов. Однако брат не должен порабощать брата, а Путин хочет сделать из украинцев рабов, заявил Филарет в интервью Deutsche Welle.

По его мнению, Путин – верующий человек, но живет не по вере. "Верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал – "новый Каин", поскольку он верующий, а беззакония творит", – считает предстоятель УПЦ.



Поговорил Филарет с журналисткой и об однополых браках. По его словам, к грешникам надо относиться терпеливо, их надо любить. Связь мужчины с мужчиной может допускаться, но нельзя считать, что это правильно.