Миру предсказали войну в 2019 году

Иран и Израиль стоят на пороге вооруженного столкновения. Этот конфликт уже в следующем году приведет к началу новой войны на Ближнем Востоке.

Западные эксперты утверждают, что не ослабевающее десятилетиями напряжение в данном регионе должно вылиться в новое открытое противостояние, которое в условиях современного "тесного" мира может иметь глобальные масштабы. Они отмечают внутренние проблемы Ирана, а также факт большой активности Тегерана в регионе.

Иран является одним из ключевых игроков в Сирии и оказывает большую военную поддержку. Также они помогают отрядам ливанской организации, которая представляет угрозу для Израиля. Кроме того, Исламская Республика активно сотрудничает с Северной Кореей, что сильно не нравится американцам и всему миру, передает "Утро.ру".

При этом между двумя странами уже случались серьезные столкновения. В феврале израильские военные перехватили беспилотник, который шпионил за ними. После этого они нанесли удар по иранским силам. Уже через некоторое время был сбит израильский самолет F-16. Аналитики утверждают, что конфликт продолжит расти, и в 2019 году начнется новая война.

Ранее западные эксперты в докладе Мюнхенской конференции по безопасности сообщили об увеличивающемся риске непреднамеренного военного конфликта между НАТО и Россией в Европе. В документе под названием "До края и обратно?" говорится, что вероятность начала войны увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений. В тексте подчеркивается, что нельзя допустить просчетов и непонимания сторон.

Ранее победитель седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Алексей Похабов предсказал серьезные потрясения на европейском континенте. По его мнению, над Старым Светом нависла угроза новой войны.