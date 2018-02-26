В Киеве ужаснулись количеству русскоговорящих

В Киеве слишком большое количество русскоговорящих. Об этом заявила украинская детская писательница Лариса Ницой. Женщина разразилась настоящей истерикой на своей странице в одной из соцсетей.

По ее словам, она пошла в торговый центр Lavina вместе с сыном в кино. Мальчик убежал за попкорном. "Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов", – описывает свой "культурный шок" Ницой.

Больше всего писательницу удивило то, что на русском продолжает активно говорить украинская молодежь. "Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке", – разразилась истерикой женщина.

Стоит отметить, что борьба с русским языком и всем, что связано с Россией, давно стало одной из основ внутриполитической политики постмайданной власти. Апофеозом наступления государства на права русскоговорящих стало подписание президентом Украины Петром Порошенко в сентябре прошлого года скандального закона об образовании, вызвавшего ожесточенные споры и осуждения как внутри страны, так и на международном уровне.

В соответствии с документом, обучение представителей "нетитульных наций" (к которым относятся и русские. – Прим.Ред.) будет идти на родном для них языке лишь до пятого класса.

Начиная с шестого, занятия в школах будут проходить исключительно на мове, а национальные языки будут преподаваться лишь в качестве факультатива. В Киеве планируют полностью украинизировать образовательную систему страны в 2020 году.

При этом немалая часть граждан Незалежной, несмотря на русофобскую политику официальных властей в Киеве, продолжает употреблять в своей повседневной речи русский язык. Так, несколько лет назад Центр Разумкова провел исследование, по итогам которого выяснилось, что почти половина граждан Незалежной – 44,5% – в бытовых условиях предпочитают общаться на русском языке.