Найден убийца "группы Дятлова"

Группа Дятлова состояла из десяти человек – а не девяти, как считалось ранее. По мнению радиолюбителя Валентина Дегтерева, именно неизвестный ранее член группы и убил своих товарищей.

На фотографиях из дела о трагедии на перевале Дятлова, выложенных в интернете, Дегтерев обнаружил еще одно тело. Оно лежало недалеко от палатки в лабазе. Его обвели лыжей и сфотографировали, утверждает радиолюбитель.

Действительно, на кадрах видно, что из сугроба торчит замерзшая рука и занесенные снегом фрагменты одежды. Исследователя удивило, что в архивах дела никаких упоминаний об этой находке нет – как и акта вскрытия тела. Что же касается фотографии, то, по мнению Дегтерева, ее оставили в деле случайно. По мнению исследователя, этот человек и убил остальных членов группы – зарезал финкой.

Публикация от Aiza �� (@aizamrr) Сен 26, 2017 в 10:58 PDT

Отмечает Дегтерев и еще одну интересную деталь: спасатели нашли свитер производства КНР. В докладе руководству упоминаются также солдатские обмотки из шинельного сукна, которые не могли принадлежать никому из известных членов группы. Радиолюбитель предполагает, что это одежда убийц, которые случайно оставили ее на месте преступления.

По мнению Дегтерева, в расследовании имела место сознательная подтасовка и подгонка фактов. "Если так, то следователи точно знали, что группу убили. Абсолютно точно знали, кто это сделал, с какой целью или мотивацией. А значит, никто это дело не расследовал вообще", – пишет исследователь в своем блоге.

Перевал на Северном Урале, где в 1959 году произошла трагедия, назван по имени руководителя группы Игоря Дятлова. Экспедиция планировала восхождение на высоту 1 079 метров. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах, пишет "Утро.ру".

Опытные альпинисты почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Судя по тому, что палатка была изрезана, люди выбирались из нее в спешке. Спасатели не обнаружили следов внешнего воздействия – при том, что у всех погибших зафиксированы носовое кровотечение как при баротравме, повреждения внутренних органов и многочисленные переломы.