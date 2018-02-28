Мать Собчак заступилась за националиста с НТВ

Сенатор Людмила Нарусова встала на защиту польского журналиста-русофоба Томаша Мацейчука, задержанного в Подмосковье 27 февраля. Мать телеведущей Ксении Собчак пообещала разобраться в ситуации.

Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике пообещала выяснить обстоятельства истории с Мацейчуком. Мужчина регулярно участвует в российских политических ток-шоу и имеет скандальную репутацию националиста. После задержания иностранцу грозит депортация.

Людмила Нарусова считает, что российская сторона не должна так поступать. "Вчера произошло ущемление прав польского журналиста. Причины для его депортации были названы совершенно надуманные", – цитирует сенатора "Московский комсомолец".

Она добавила, что настоящей причиной задержания поляка стали высказывания в одном из политических ток-шоу на НТВ. По ее словам, российские власти не должны создавать прецеденты по ущемлению прав журналистов. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила комиссии по информационной политике разобраться в ситуации и дать объективную оценку.

Мацейчук ожидает разбирательства в Мытищинском городском суде. Он сообщил журналистам, что сначала речь шла о разжигании межнациональной розни. Позже он услышал, что обыски связаны с делом некой жительницы Калининграда – в подробности поляк вдаваться не стал. В итоге ему сообщили, что он задержан за нарушение миграционного законодательства и будет депортирован из России.

Томаш Мацейчук регулярно появляется в эфире российских политических ток-шоу. Ходят слухи, что он наряду с другими иностранными экспертами получает за свое участие гонорары. Якобы этим объясняется их готовность терпеть агрессию и даже рукоприкладство со стороны других участников съемок. Однажды Томаш Мацейчук назвал советских солдат "красными фашистами", за что его ударил политолог Руслан Осташко.

Как писали Dni.Ru, в распоряжении журналистов оказалось письмо управления Следственного комитета по Калининградской области. В нем сообщается, что Мацейчук фигурирует в деле по статье 282 Уголовного кодекса "Организация экстремистского сообщества". В письме, направленном московским правоохранительным органам, также сообщается, что в соцсети "ВКонтакте" размещено видео, где Мацейчук "высказывает слова, направленные на возбуждение ненависти и вражды". На этих же кадрах польский националист "оскорбляет Гиви" – одного из погибших командиров ДНР.