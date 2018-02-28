Женщина похудела от стыда почти на 100 килограммов

Стыд заставил австралийку сбросить почти сотню килограммов веса. Ей пришлось заняться собой после полета в Мельбурн – Сара Тохи не выдержала осуждающих взглядов пассажиров авиалайнера.

Сара Тохи весила 150 килограммов. Привычки не способствовали похудению: автралийка выпивала по три литра Кока-Колы в день и выкуривала более 40 сигарет. Скоро под ней начали ломаться стулья.

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"Я не могла выполнять элементарные повседневные мелочи. Часто мебель ломалась подо мной, не выдерживая веса. Еда заполняла пустоту внутри меня, я заедала свои эмоции", - призналась девушка.

Все изменилось после ее полета из Брисбена в Мельбурн. 27-летняя Сара хотела покормить новорожденную дочь. Однако избыточный вес не давал ей возможности пошевелиться – двух удлинителей для ремня безопасности было явно недостаточно. Тогда она попросила стюардессу принести третий удлинитель. Осуждающие взгляды бортпроводницы и других пассажиров настолько задели Сару, что она решила начать борьбу с лишним весом.

Публикация от Sara May (@saramay._.wlj) Фев 26, 2018 в 3:37 PST

"Это было ужасно, я чувствовала себя плохой матерью. Из-за своего огромного тела я даже не могла покормить ребенка. Все так смотрели на меня, что мне хотелось плакать", – рассказала австралийка. Тохи купила абонемент в спортзал и села на диету. За три года она похудела до 54 килограммов, пишет Daily Mail.

Публикация от Sara May (@saramay._.wlj) Янв 14, 2018 в 6:02 PST

Тем временем в России число молодых людей, страдающих ожирением, продолжает расти. Среди жителей страны в возрасте 18‐24 лет их стало больше втрое. Лишним весом в общем страдают 55% россиян независимо от возраста. При этом большинство из них утверждают, что придерживаются здорового питания.

Наличие лишнего веса специалисты определяют по индексу массы тела. В пределах нормы считаются показатели от 18 до 22. Результат выше 35 говорит об ожирении. По данным исследователей, с 13 до 17% выросло число молодых людей с избыточным весом, а среди россиян возрастом 25–39 лет лишних килограммов набрали 42%. Среди пожилых – старше 55 лет – таких уже 77%.