Родившимся в 90-х предсказали ожирение

Британские ученые провели исследование и выяснили, что представители так называемого поколения Y наиболее склонны к проблемам с весом. Люди, появившиеся на свет с начала 1980‐х до середины 1990‐х, более склонны к ожирению, чем предыдущие поколения.

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