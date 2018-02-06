Соловьев высказался о скандальной связи с Гордон

Между известными журналистами Владимиром Соловьевым и Екатериной Гордон возникла коллизия. Телеведущий заявил, что его молодая коллега "завралась".

В прямом эфире радио "Комсомольская правда" Екатерина рассказала, что Владимир десять лет назад пытался отбить ее у мужа Александра Гордона. По словам девушки, это произошло на мероприятии "Серебряного дождя".

"Он и Соловьев тогда друг друга, мягко говоря, недолюбливали. И Соловьев в очередной словесной потасовке с Сашей заявил, что отобьет у него жену. И следом рассказывал мне, как я хороша. Мне это льстило. Володя, видно, имеет некий стереотип сексуальный в голове", – цитирует журналистку сайт "Комсомольская правда".

"Володя, отпускаю тебе твой сексуальный грех. Но я отношусь к нему исключительно с юмором", – добавила Екатерина.

Рассказ удивил Соловьева, он заявил, что никогда "не имел видов" на девушку. "Девочка завралась. Где и как ее кто-то добивался. Мне жалко девочку. Совсем с ума сошла. Это смехотворно, абсолютные сказки. Я с ней ни разу не оставался с глазу на глаз. Наверное, видел Гордон всего два раза в жизни. Да и то в компании с ее мужем Сашей, с которым мы тогда работали", – опроверг слухи о связи с Екатериной телеведущий.

Напомним, ранее Владимир Соловьев прокомментировал потасовку между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе, случившуюся 30 января на радио "Комсомольская правда". Он отметил, что считает виновной в драке ведущую передачи, в эфире которой и произошел скандальный инцидент. По мнению Соловьева, девушка была обязана их вербально остановить.