Соловьев поставил на место зарвавшегося украинца

Телеведущий Владимир Соловьев во время очередного выпуска своей программы поймал на передергивании фактов украинского эксперта. Вадим Карасев пытался обвинить Россию в возникновении нацизма на Украине.

Политолог утверждал, что расцвет радикальных движений в Незалежной начался после 2014 года, когда страна потеряла Крым и Донбасс. Якобы именно это заставило молодых людей массово вступать в запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", считает Карасев. Владимир Соловьев мгновенно напомнил "эксперту", как ситуация развивалась на самом деле.

По словам телеведущего, именно засилье радикалов и националистов в Центральной и Западной Украине привело к тому, что жители Крыма решили вернуться в состав России. Кроме того, именно недовольство "Правым сектором" заставило Донбасс оказывать вооруженным силам Украины сопротивление, создав Донецкую и Луганскую независимые республики.

"Вы пытаетесь внедрить в сознание людей ложные посылы. А правдивый посыл таков: нацистский переворот, который не дал возможность выполнить подписанные соглашения и привел к тому, что мы имеем", – отчитал Владимир Соловьев Вадима Карасева.

Кроме абсурдного заявления о виновности России в расцвете национализма на Украине, политолог заявил, что руководство нашей страны пыталось ввести войска во время операции под Иловайском. "Если бы это было так, мы бы уже стояли у польской границы. Хватит этих сказок. Не бывает, чтобы входили российские войска без авиационного удара. Вы-то по Донецку и Луганску бомбили вовсю", – взорвался Соловьев.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине. Киев за четыре года войны в Донбассе не сумел предоставить ни одного доказательства обратного, наблюдатели миссии ОБСЕ также не зафиксировали наличия в регионе российских военнослужащих.