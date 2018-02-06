В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса

Таяние вечной мерзлоты угрожает России серьезной опасностью. Ученые бьют тревогу.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, что для нашей страны главная проблема – огромное количество скотомогильников и захоронений животных, погибших от сибирской язвы. При таянии вечной мерзлоты зараженная вода может оказаться в экосистеме.

"Это краткосрочный процесс, и к этому надо относиться очень серьезно. Потому что ущерб, пусть даже и локальный, может быть нанесен в этом году, в следующем, в 2020 году – это вполне вероятно", – приводит слова Алексея Кокорина РИА Новости. Эксперт считает, что эта проблема стоит перед Россией намного острее, чем высвобождение из ледников ртути.

Напомним, 6 февраля Dni.Ru сообщали, что, по данным экспертов Геологической службы США, в вечной мерзлоте скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Как только лед растает, токсичный металл вырвется в окружающую среду. Итог – глобальная экологическая катастрофа.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 годы. Полученные данные сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру. Оказалось, что в вечной мерзлоте в десять раз больше природной ртути, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека за последние 30 лет. Многие специалисты назвали глобальную катастрофу, которая последует за высвобождением ртути, апокалипсисом.

Однако Алексей Кокорин уверен, что угроза попадания в нашу экосистему сибирской язвы намного страшнее. Так называемый апокалипсис если и произойдет, то не через один десяток, а то и сотню лет, а вот вреда от сибирской язвы можно ждать уже в ближайшие два-три года.