Любимый россиянами Джим Керри оказался русофобом

Антироссийская пропаганда и истерика США по поводу "вмешательства" нашей страны в выборы американского президента сказалась и на любимом многими актере. Джим Керри объявил об уходе из социальной сети Facebook.

"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получила прибыль от российского вмешательства в наши выборы", – заявил артист в Twitter. Керри подчеркнул, что соцсеть по-прежнему делает недостаточно для того, чтобы "это остановить".

"Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", – добавил Джим. Свою запись он сопроводил картинкой с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга.

В компании заявляли, что за 80 тысячами записей в соцсети стоят "российские действующие лица". Якобы эти сообщения могли прочесть до 126 миллионов американцев. Как это могло повлиять на выборы президента США, в Facebook не пояснили.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Dni.Ru писали, что западные эксперты устроили настоящую информационную панику. Они объявили, что "вмешательство" России в выборы 2016 года в США по своему влиянию равно терактам 11 сентября 2001 года.

С их слов, действия Москвы затронули все сферы жизни американского общества. По мнению генерала в отставке Майкла Хейдена, американский лидер должен заявить Кремлю, что ему прекрасно известно, кто вмешался в выборный процесс в США, и пообещать России наказать ее за это.