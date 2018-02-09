"Аэрофлот" проследит за размерами чемоданов своих пассажиров

Крупнейший российский авиаперевозчик ужесточает контроль за габаритами ручной клади на своих рейсах. Как заявляют в "Аэрофлоте", речь не идет об изменениях норм провоза багажа и ручной клади.

С 15 февраля сотрудники компании в московском "Шереметьеве" и других аэропортах по всей маршрутной сети "Аэрофлота" будут более серьезно, чем раньше проверять габариты ручной клади на соответствие нормам авиакомпании по размерам и весу. Помогут в этом специальные измерительные приборы.

В случае, если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным перевозчиком, пассажиру придется сдать ее уже в качестве багажа. При этом, если бесплатная норма багажа будет превышена, пассажир будет обязан оплатить сверхнормативные килограммы.

В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, "Аэрофлот" оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке. Такие случаи прописаны в Воздушном кодексе, напоминают в компании.





Там также сообщили, что контроль над размерами ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места в салоне. Зачастую багажных полок над сидениями не хватает для размещения всех сумок и чемоданов, которые пассажиры проносят в салон. Это отрицательно сказывается на комфорте и безопасности во время полета.

Как рассказал в интервью Dni.Ru глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, на популярных зарубежных направлениях пассажиры берут в салон много ручной клади и пакеты с покупками из магазинов Duty Free. Из-за этого примерно половина пассажиров без проблем размещают сумки, а вторая половина вынуждена бегать по салону в надежде найти место для своих вещей.

"Это приводит к конфликтам и даже к задержкам рейсов. Поэтому, контроль за выполнением существующих правил приведет к созданию более комфортной обстановки на борту воздушного судна. Также будут сняты вопросы, связанные с безопасностью полетов", – указал эксперт.

Он также напомнил, что существуют предельные нагрузки на багажные полки, расположенные в салоне и производители самолетов запрещают загружать их сверх нормы.

Всю информацию о правилах перевозки багажа и ручной клади можно получить на официальном сайте "Аэрофлота" или в Центре информации и бронирования.