"Аэрофлот" продает билеты по пять рублей

Ведущий российский авиаперевозчик оформил первый билет по специальному "тарифу болельщика", который составляет всего пять рублей. Он будет действовать в дни проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет летом в нескольких городах России.

Первым пассажиром, купившим билет по специальному тарифу, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет из родного города в Москву и обратно он суммарно заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов.



Всего на сегодняшний день подано свыше 2 тысяч заявок от болельщиков национальной сборной на билеты по спецтарифу. Заявки на оформление проездных документов принимает фонд "Росконгресс", который связывают с "аэрофлотом" давние партнерские отношения.

Напомним, что "тариф болельщика" был введен с нового года для того, чтобы помочь любителям футбола из России сэкономить средства при перемещении между городами, принимающими матчи ЧМ-2018, и оказать достойную поддержку нашей команде. За пять рублей, в которые обходится один полетный сегмент, болельщики могут добраться из населенных пунктов, откуда летают самолеты "Аэрофлота", в города проведения игр сборной России и обратно, а также между городами игр.

Одно из условий применения специального тарифа – перелеты должны осуществляться в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Для оформления билета за пять рублей необходим российский паспорт, паспорт болельщика (Fan ID) и билет на матч с участием сборной России. С условиями и программой перевозок в ходе мундиаля можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.

Напомним, "Аэрофлот", входящий в глобальный авиаальянс SkyTeam, является лидером воздушного транспорта России. В 2016 году крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов человек (43,4 миллиона пассажиров – с учетом авиакомпаний одноименной группы).

Перевозчик имеет один из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 224 лайнера. Базовым аэропортом компании является столичное "Шереметьево". Авиакомпания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.