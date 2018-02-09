"ЕР" упрощает семьям доступ к господдержке

Партпроект "Единой России" "Крепкая семья" направил в Министерство труда предложения по информированию семей с детьми о мерах государственной поддержки. Существующая система информирования граждан о положенной им помощи имеет свои недостатки, полагает депутат Госдумы, координатор партийного проекта Ольга Окунева.



По ее словам, главный недостаток – это отсутствие общероссийского реестра семей-получателей федеральных и региональных мер поддержки. Его создание поможет защитить семьи, поменявшее место жительства, отразить их "переход" из одной категории в другую. "Чтобы органам власти заранее планировать необходимый объем финансовых средств на меры поддержки каждой такой семьи", – сказала парламентарий.

Окунева уверена в необходимости создания единого электронного портала для семей. "Он объединит все меры поддержки семей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. И что самое важное – отразит порядок действий членов семьи при их получении", – отметила Окунева.

Органы ЗАГС могут выдавать доступ к личному кабинету этого электронного ресурса после регистрации брака и оформления свидетельства о рождении ребенка.

В итоги семьям будет предоставлена комплексная и наиболее полная информация о существующих мерах государственной поддержки.

Администрирование и наполнение таких ресурсов, в соответствии с предложениями единороссов, будет возложено на органы власти и органы соцзащиты в регионах.





Однако разработка, запуск и переход на подобные электронные порталы требуют определенного времени. Поэтому партпроект "Крепкая семья" предлагает реализовать переходный вариант информирования семей с детьми.

Это могло бы осуществляться через перинатальные центры, органы ЗАГС и другие профильные структуры, к примеру, путем распространения информационных буклетов о мерах господдержки. Соответствующие макеты уже разработаны.

"Также совместно с Минздравом можно организовать на базе школ молодых родителей при женских консультациях проведение тематических презентаций о порядке действий и существующих мерах государственной и региональной поддержки", – добавила Окунева.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерства и ведомствам представить к 9 февраля этого года предложения по информированию семей о существующих мерах государственной поддержки.

Деятельность партийного проекта "ЕР" "Крепкая семья" направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей. Основной приоритет – создание и развитие всех условий для счастливого детства, поддержка молодых семей, сокращение масштабов сиротства в стране.

