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Общество

Священник раскрыл главную тайну Благодатного огня

Фото: GLOBAL LOOK press/Muammar Awad
Тайну схождения Благодатного огня раскрыл священник, который присутствовал при этом явлении. Самуил Агоян не видит в сошествии пламени ничего сверхъестественного. Разгорелся скандал.
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Высказывания представителя армянской патриархии, с которым беседовал израильский журналист, вызвали возмущение у коллег Агояна. Скандал разгорелся, когда слова священника услышал представитель коптской церкви – тот потребовал немедленно прекратить съемку и обвинил армянина во лжи.

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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Самуил Агоян напомнил коллеге, что копты – так уж сложилось – вообще на таинстве не присутствуют. А вот он лично наблюдал сошествие Благодатного огня трижды. По его словам, патриархи зажигают связанные восковые свечи от масляной лампады, и мистики в этом процессе никакой нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", – уверен священник.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Ежегодно в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме, напоминает телеканал "360".

Как писали Dni.Ru, в конце февраля храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить его в 2003 году, но она этого не делала.  

По мнению духовенства, власти должны руководствоваться тем, что исторически церкви не облагались налогами. Это правило существовало еще до образования Государства Израиль и было письменно зафиксировано при британском мандате, отметили клирики.

Иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня, является одной из главных святынь христиан. Согласно Священному Писанию, на его месте был распят и погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Ежегодно накануне Пасхи в храме сходит Благодатный огонь, которой разносится по всему христианскому миру. 

Автор: Андрей Евлампиев12 марта 2018, 09:18

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