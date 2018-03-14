Молодые ученые помогут законотворчеству
Проблемы образования, инноваций, цифровой экономики и
многие другие темы стали предметом обсуждения на встрече депутатов Госдумы с молодыми
учеными и преподавателями Высшей школы экономики. Участие в дискуссии принял и
спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Он рассказал молодым специалистам о приоритетах законотворческой деятельности депутатов. В их числе – создание базы для развития цифровой экономики, законодательское обеспечение послания президента Федеральному собранию, работа с предложениями по развитию жилищного строительства.
Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет работать над совершенствованием действующих законодательных норм во взаимодействии с экспертным сообществом. В том числе, по его словам, речь идет о привлечении специалистов из вузовской среды.
Представители Высшей школы экономики обратили внимание парламентариев на проблемы, которые сопутствуют процессу цифровизации высшего образования. Они предложили, в частности, организовывать онлайн-курсы с лидирующими российскими преподавателями.
Такое нововведение, считают преподаватели ВШЭ, даст студентам возможность получать качественное образование вне зависимости от места жительства. Польза, уверены они, будет и для региональных вузов – они смогут включать в программу дисциплины, которым не могут обучать местные преподаватели.
Как подчеркнул в ходе общения с молодыми учеными Вячеслав Володин, подобные встречи должны иметь системный характер. "В них будут участвовать представители профильных комитетов Госдумы, что позволит оперативно реагировать на замечания экспертного сообщества", – уверен он.
Она много лет не общалась с артистом
Знаменитость осудили за отсутствие личных границ
Близкий друг разоткровенничался о легендарном актере
Актриса показала обручальное кольцо