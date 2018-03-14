Молодые ученые помогут законотворчеству

По итогам встречи депутатов Госдумы с молодыми учеными спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к обсуждению поправок, которые касаются сферы образования и науки. Более тесное взаимодействие, по его словам, позволит оперативно реагировать на пожелания профессионального сообщества.



Проблемы образования, инноваций, цифровой экономики и многие другие темы стали предметом обсуждения на встрече депутатов Госдумы с молодыми учеными и преподавателями Высшей школы экономики. Участие в дискуссии принял и спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



Он рассказал молодым специалистам о приоритетах законотворческой деятельности депутатов. В их числе – создание базы для развития цифровой экономики, законодательское обеспечение послания президента Федеральному собранию, работа с предложениями по развитию жилищного строительства.

Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет работать над совершенствованием действующих законодательных норм во взаимодействии с экспертным сообществом. В том числе, по его словам, речь идет о привлечении специалистов из вузовской среды.

Представители Высшей школы экономики обратили внимание парламентариев на проблемы, которые сопутствуют процессу цифровизации высшего образования. Они предложили, в частности, организовывать онлайн-курсы с лидирующими российскими преподавателями.





Такое нововведение, считают преподаватели ВШЭ, даст студентам возможность получать качественное образование вне зависимости от места жительства. Польза, уверены они, будет и для региональных вузов – они смогут включать в программу дисциплины, которым не могут обучать местные преподаватели.

Как подчеркнул в ходе общения с молодыми учеными Вячеслав Володин, подобные встречи должны иметь системный характер. "В них будут участвовать представители профильных комитетов Госдумы, что позволит оперативно реагировать на замечания экспертного сообщества", – уверен он.