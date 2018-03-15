Пощады не будет: Жириновский преподал урок рыдающей Собчак

Политик должен быть жестким. Не готовому к таким правилам человеку в этой сфере делать нечего. Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с истерикой кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах.

Человеку, не обладающему жестким характером, карьеру в политике не сделать, уверен лидер ЛДПР. Намного проще сниматься в телешоу, чем Владимир Жириновский и рекомендует заниматься Ксении Собчак.

"Если русский политик не готов к жестким правилам, ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит", – цитирует Жириновского РИА ФАН со ссылкой на Telegram лидера ЛДПР.

Напомним, кандидат в президенты от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак расплакалась и ушла с дебатов на телеканале "Россия 1", оскорбленная словами Владимира Жириновского. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите – может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руки! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – обрушился на нее политик.

Эксперты заподозрили, что истерика Собчак - очередная "домашняя заготовка" кандидата. "Ксения – очень хороший шоумен. Она может и сама заплакать, когда надо, и другого довести до нервного срыва, как это произошло с Жириновским. Она достаточно умело его провоцировала – например, напомнила ему про возраст. Поэтому ее слезы можно считать хорошей домашней заготовкой", – прокомментировал инцидент гендиректор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.

Высказался о скандале в эфире "России 1" и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, неуважение соперников к Собчак носит "неприличный и хамский характер".

Дебаты стыдно смотреть: неуважение соперников к Ксении Собчак носит неприличный и хамский характер. https://t.co/JGBwDuAHm9 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 марта 2018 г.

Дебаты стыдно смотреть, подчеркнул Кудрин в Twitter. Подобного стиля поведения не наблюдалось даже среди менее высокопоставленных политиков в 90-е, напомнил он.