Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины

Кандидат в президенты Павел Грудинин покинул предвыборные дебаты на телеканале "Россия 1". Председатель совхоза имени Ленина не захотел услышать правду, которую намеревалась озвучить ему лично в глаза обманутая женщина.

Лидию Филькину привел в студию другой участник дебатов – Максим Сурайкин, но женщина не успела сказать Грудинину ни одного слова. Во время рекламной паузы кандидат от КПРФ покинул студию, а его место занял журналист Максим Шевченко – доверенное лицо Грудинина.

Но и он, похоже, не хотел слушать обманутую гражданку Филькину, перебивал ее и в итоге все чуть не закончилось дракой. Шевченко потребовал, чтобы Сурайкин покинул студию, так как, по его мнению, два человека одновременно не могут представлять одну политическую силу.

Направляясь к выходу товарищ Максим (так называют Сурайкина его соратники) бросил в адрес Шевченко несколько оскорблений и даже попытался направиться к нему с явным намерением подраться, пишет сайт газеты "Комсомольская правда". Ведущий дебатов Владимир Соловьев и выбежавшие из-за кулис охранники не дали Сурайкину подойти к Шевченко и в итоге он покинул студию.

Сотрудница совхоза имени Ленина Лидия Филькина в своих многочисленных интервью утверждает, что Павел Грудинин не выполнил свои обязательства относительно квартиры для ее семьи. Сначала жилплощадь сдали в аренду, затем пообещали передать в собственность, а в итоге семья Филькиных оказалась на улице.

Странно, что Павел Грудинин вообще оказался в телестудии. Ведь 7 марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил, что окончательно покидает дебаты и не намерен в них участвовать из-за предложенного формата. Тогда за минуту до демонстративного ухода кандидат в президенты попросил прощения у Ксении Собчак за всех мужчин и преподнес ей букет.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").