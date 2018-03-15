Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова

После того, как наследница бизнесмена Олега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразился настоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя ее высказывания о нашей стране.

Несмотря на то, что живущая в Великобритании 24-летняя девушка свой пост уже удалила, многие успели сделать скрин. После громкого инцидента ей вряд ли удастся быстро реабилитироваться перед соотечественниками.

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"Один человек не умеет себя нормально вести и главное – не может нормально править нашей страной", – написала Дарья Тинькова в своем микроблоге, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Примечательно, что большинство снимков в ее Instagram связаны с алкоголем. Некоторые пользователи Сети связали странные фразы Дарьи с воздействием на нее спиртного.

"Ааа Оксфорд заканчивала, чтобы бухачку разливать?", "Уже похожа на Дану Борисову… пора на реабилитацию в Таиланд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне вас жалко... ничего настоящего... нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...", – пишут читатели Dni.Ru и россияне в Instagram.

Публикация от Drinking With Dasha (@drinkingwithdasha) Мар 10, 2018 в 10:17 PST

Сегодня почти вся новостная повестка посвящена дочери банкира Олега Тинькова. внимательно изучили Instagram Даши и пришли к выводу, что цвет настроения у Даши частенько приобретает синий цвет.За год продегустировала вина примерно на пять млн рублей. (С) pic.twitter.com/OvGfnpExOe — мисс твоей Вселенной�� (@catKatRed15667) 15 марта 2018 г.

Осудили наследницу банкира и на просторах соцсети Twitter. "Мне стыдно быть русской" – заявила дочь Тинькова в Лондоне. А я во Франции горжусь тем, что я русская! И предлагаю тем, кому "стыдно", отказаться от российского гражданства. Не откажутся добровольно, – лишить. Позор, на мой взгляд не гордиться своей Великой Родиной Россией", "Олигархи, чьи дети живут за границей, упускают в воспитании своих детей одну важную вещь, не сообщая, что гадить в адрес страны, где папа зарабатывает денюжку – весьма опрометчиво. И там, где ты ее тратишь – это едва ли оценят", "Дочери банкира Олега Тинькова очень стыдно за то, что она русская в Лондоне. Может, стоит ее пожалеть? Ей там, наверное, сейчас очень непросто)", "Дашка Тинькова по классике своих товарок по инстаграму сначала вкинула против России, а потом стыдливо стерла пост. Но скрины не горят", – комментируют поступок Дарьи россияне.

В тему дня. Про дочку Олега Тинькова. Какой интересный, а главное нужный бизнес, видно, что много лет Оксфорда не прошли даром :) pic.twitter.com/dCSiiyD47w — Угодник (@UgodnikOnTour) 15 марта 2018 г.

Напомним, что дочь банкира опубликовала свое сообщение после недавних событий, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России и Великобритании.