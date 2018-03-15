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Общество

Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова

Дарья Тинькова. Фото: instagram.com/drinkingwithdasha
После того, как наследница бизнесмена Олега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразился настоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя ее высказывания о нашей стране.
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Несмотря на то, что живущая в Великобритании 24-летняя девушка свой пост уже удалила, многие успели сделать скрин. После громкого инцидента ей вряд ли удастся быстро реабилитироваться перед соотечественниками.

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Дочь Тинькова оставила странное сообщение

"Один человек не умеет себя нормально вести и главное – не может нормально править нашей страной", – написала Дарья Тинькова в своем микроблоге, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Примечательно, что большинство снимков в ее Instagram связаны с алкоголем. Некоторые пользователи Сети связали странные фразы Дарьи с воздействием на нее спиртного.

"Ааа Оксфорд заканчивала, чтобы бухачку разливать?", "Уже похожа на Дану Борисову… пора на реабилитацию в Таиланд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне вас жалко... ничего настоящего... нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...", – пишут читатели Dni.Ru и россияне в Instagram.

Осудили наследницу банкира и на просторах соцсети Twitter. "Мне стыдно быть русской" – заявила дочь Тинькова в Лондоне. А я во Франции горжусь тем, что я русская! И предлагаю тем, кому "стыдно", отказаться от российского гражданства. Не откажутся добровольно, – лишить. Позор, на мой взгляд не гордиться своей Великой Родиной Россией", "Олигархи, чьи дети живут за границей, упускают в воспитании своих детей одну важную вещь, не сообщая, что гадить в адрес страны, где папа зарабатывает денюжку – весьма опрометчиво. И там, где ты ее тратишь – это едва ли оценят", "Дочери банкира Олега Тинькова очень стыдно за то, что она русская в Лондоне. Может, стоит ее пожалеть? Ей там, наверное, сейчас очень непросто)", "Дашка Тинькова по классике своих товарок по инстаграму сначала вкинула против России, а потом стыдливо стерла пост. Но скрины не горят", – комментируют поступок Дарьи россияне.

Напомним, что дочь банкира опубликовала свое сообщение после недавних событий, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России и Великобритании.

Автор: Валерия Нарская15 марта 2018, 20:25
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