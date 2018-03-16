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Общество

Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет

Фото: wikipedia.org
Почти 70 российских летчиков могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки, проведенной после авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний". В числе тех, у кого в документах нашли нарушения – второй пилот рухнувшего в Подмосковье 11 февраля лайнера Сергей Гамбарян.
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Выяснилось, что сертификаты летчикам были выданы с нарушениями и признаны недействительными. Знакомый с ситуацией источник пояснил, что эти документы являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах и выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.

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"Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегося Ан-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации", – передает "Интерфакс". Таким образом, Гамбарян не имел права управлять самолетом. Вместе с тем, один из пилотов гражданской авиации рассказал, что документ выдается на основании свидетельства о подготовке, а не диплома об окончании учебного заведения. Сейчас авиационные службы решают дальнейшую судьбу обладателей сертификатов.

Как писали Dni.Ru, второй пилот разбившегося Ан-148 проходил переподготовку из бортпроводника в летчики. Курсы Гамбарян окончил в крупнейшей частной авиашколе России – Челябинском летном училище гражданской авиации.Однако у заведения не было лицензии от Росавиации и прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. Суд ходатайство надзорного органа удовлетворил.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля этого года в Раменском районе Подмосковья. Погибли все находившиеся на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пяти тысяч обломков лайнера.

Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков. Ранее в Сети появилась расшифровка разговора пилотов Ан-148. Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние секунды перед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервно реагировали на складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Тем не менее расследование причин случившегося продолжается. 

Автор: Людмила Фоканова16 марта 2018, 16:57

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