Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля

Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть замешан в контрабанде химического оружия. Этого не исключают профессиональные эксперты, погрузившиеся в достаточно странную историю отравления двойного агента в Солсбери.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин озвучил в интервью "Комсомольской правде" свою версию отравления Скрипаля. Первым делом эксперт разнес в пух и прах предположение британской The Telegraph, которая написала, что газ "Новичок" попал в Англию в чемодане дочери разведчика.

"Версия с чемоданом Юлии Скрипаль абсолютно высосана из пальца. Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был бы крупнейший теракт в истории – сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом - пассажиров самолета, посетителей аэропорта", – категорично заявил бывший член комиссии ООН.

Он также назвал лукавством то, что газ "Новичок" мог быть изготовлен исключительно в СССР или России. "Завод в Узбекистане, где производилось советское химическое оружие, утилизировали представители инженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представляло интерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, технические регламенты. Поэтому все технологии у них есть, хотя они, конечно же, никогда в этом не признаются", – предположил Никулин.





Один из авторов российской программы уничтожения химического оружия Антон Уткин считает, что, скорее всего, нервно-паралитический газ был произведен в самой Великобритании. Тем более, что в 13 километрах от места преступления располагается знаменитая база "Портон Даун" – крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия.

"Сергей Скрипаль не был химиком, так зачем он же поселился там? Может быть, ему нужны были деньги и, учитывая его прошлое в спецслужбах, он каким-то образом участвовал в контрабанде химоружия? Такую версию исключать нельзя", – сказал Уткин.

Эксперты также считают, что нежелание Великобритании передать России образцы отравляющего вещества, которое попало в организм Скрипаля, только укрепляет подозрения. В этом нет никакой логики, если смертельный газ, действительно, был произведен в России.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.

В первые же часы после инцидента Великобритания обвинила в случившемся Россию. Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министр Британии Тереза Мэй приказала выслать из страны 23 российских дипломатов. Москва готовит ответные меры.