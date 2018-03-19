Не по-джентльменски: Грудинин отказался сбрить проигранные усы

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообещал сбрить свои усы, но при одном условии. Журналист и видеоблогер Юрий Дудь, которому экс-кандидат в президенты проиграл пари, должен признать на камеру, что выборы 18 марта были честными.

Юрий Дудь в Instagram напомнил о своем споре с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Блогер разместил на своей страничке фотографию советской опасной бритвы "Юбилейная" с комплектом лезвий "Балтика". Но это не помогло – Грудинин стал выдвигать новые условия в уже проигранном им джентльменском пари.

Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе "вДудь" на YouTube 6 февраля. В конце передачи ведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется налысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не видел".

"Мы с Дудем встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает, что выборы были честными, я тут же сбрею усы", – цитирует новоявленного коммуниста Ura.ru. Напомним, что до выборов Грудинин и Дудь заключили спор, согласно которому первый должен сбрить усы, если наберет менее 15% голосов избирателей, а второй побреется налысо, если этот показатель будет выше.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

Грудинин уже признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах. "Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", – сказал Грудинин на пресс-конференции, добавив, что выборы не соответствовали мировым стандартам.

Между тем похожий спор не так давно проиграл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2014 году он сбрил свои знаменитые усы, когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ. Отец с наследницей тогда поспорили: Пескову казалось, что девушка недостаточно усердно готовится к экзаменам. Пари заключили задолго до сдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. Но Елизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папе о данном обещании.