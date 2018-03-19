"Скучали по мне?" – Путин перепугал британских дипломатов

Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. На здании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета Владимира Путина и надпись Miss me?

"Скучали по мне?" – это фраза из популярного британского сериала "Шерлок". Она появилась на фасаде Министерства иностранных дел Великобритании усилиями российской арт-группы Philosoraptors. Перформанс материализовался, как только стало понятно, что Владимир Путин безоговорочно победил на президентских выборах.

Видеоролик со съемкой проекции арт-группа снабдила титром: "Очень удобно, что Запад во всем обвиняет русских и Путина. Путин вмешивается в выборы в США, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил биткоин. Русские любят своего сильного вождя и снова избрали его президентом. Давайте уважать выбор русских".

Стоит отметить, что победа Путина не очень-то устраивает Запад, который продолжает кампанию по демонизации России. Многие иностранные СМИ пытаются по-своему объяснить успех действующего главы государства.

К примеру, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили, что успех Владимира Путина на выборах обусловлен новой антизападной волной в России. В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результат действующего президента России ошеломительным. Там подчеркнули, что Путин руководит самой большой страной мира на протяжении всего XXI века.





Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру, французская газета Parisien подчеркнула, что в гигантской стране с 11 часовыми поясами на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012 году.

Выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,89%, лидер голосования – действующий глава государства Владимир Путин.

По итогам обработки 99,84% бюллетеней он набирает 76,66% голосов избирателей, пришедших на выборы. Баллотировавшийся от КПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% голосов избирателей. Третью строчку занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Остальные кандидаты набрали от 0,65 до 5,66%. Окончательные итоги президентских выборов Центризбирком огласит к концу этой недели.