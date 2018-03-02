Ученые получили новые данные о человеческом мозге

Сотрудники Мичиганского университета США выяснили, что стало причиной возникновения у человека сознания. По данным исследователей, в бессознательном состоянии в мозге затрудняется взаимодействие между различными регионами, при этом в большей степени связанными оказываются локальные области.

Нейробиологи исследовали уровень кровотока в определенных нервных тканях при помощи магнитно-резонансной томографии. В эксперименте приняли участие 23 добровольца.

В результате выяснилось, что на ранней стадии погружения испытуемого в дремоту замедляется скорость обработки мозгом информации. При этом локальные нейронные сети увеличивают свою собственную степень связности, сообщает издание ScienceAlert.

Также на основе данных энцефалограммы головного мозга ученые рассчитали показатель Φ, который характеризует совокупность поступающей информации, что является главным условием для появления сознания в сложной системе. В ходе того, как мозг под анестезией делится на слабо связанные друг с другом части, продуктивность обработки данных снижается. После этого в бессознательном состоянии в центральной нервной системе отсутствует эффективный обмен информацией, сообщил старший анестезиолог исследования Энтони Хадец.

По результатам эксперимента стало очевидно, что разница между сознанием и бессознательным намного сложнее, чем считалось ранее. Новые данные о процессах, которые заставляют нас бодрствовать, могли бы помочь исследователям досконально изучить одно из самых загадочных состояний мозга — сознание, которое является результатом долгой эволюции.

Мы еще многое не знаем о работе мозга, а также о том, что лежит в основе его высших функций и человеческого сознания. Тем не менее прогресс в этой области в последние годы достаточно очевиден, и наука о мозге постепенно приближается к раскрытию этой тайны.