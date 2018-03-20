Масляков задумался над шуткой Путина

Владимира Путина отличает замечательное чувство юмора. Кроме того, президент России любит КВН и может появиться на финальной игре Высшей лиги в декабре.

У Владимира Путина всегда прекрасное настроение, когда он посещает игры Клуба веселых и находчивых. О реакции российского лидера на шутки с политическим подтекстом рассказал президент международного союза КВН Александр Масляков.

"Я его не пытал, доволен он или нет. Он человек с замечательным чувством юмора, это мне и кавээнщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая", – сказал Масляков.

Владимир Путин 1 марта посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН (по телевидению ее показали 9-го числа). После выступлений Путин поднялся на сцену и поблагодарил кавээнщиков за актуальность тем. Ранее члены клуба признавались, что многие "выезжают" на шутках про Путина, и при этом организаторы не пытались ввести какую-либо цензуру на сценки про политиков и правительство.

"В общем, игра была хорошая. У него (Путина. – Прим. ред.) было хорошее настроение", – заключил Масляков, которого в прошлом году президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Орденоносец напомнил, что "у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами". А в следующий раз Владимир Владимирович может посетить КВН в декабре. "Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь", – цитирует Маслякова РИА ФАН.

Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин посетил съемки 1/8 финала Высшей лиги КВН, после чего нашел время пообщаться с участниками юмористической программы. "Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, и о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей. Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое", – обратился российский лидер к собравшимся.



