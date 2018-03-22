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Общество

Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом

Андрей Воробьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
"Девочка в розовом" стала хитом в Сети. Видео, где ребенок демонстрирует угрожающие жесты губернатору Московской области Андрею Воробьеву, набирает популярность.
прочитано 4089 раз

Изображающая героиню боевика девочка затесалась в толпу жителей Волоколамска, которые встретились накануне с Андреем Воробьевым. Губернатор приехал в подмосковный город, отреагировав на сообщения об отравлении 50 детей. Предполагалось, что причиной ЧП стал газ со свалки "Ядрово", закрытия которой много лет требуют волоколамцы.

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Ролик с "девочкой в розовом" вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые предложили выдвинуть ее в губернаторы Подмосковья. "Жест смерти", продемонстрированный героиней видео, становится мемом: по мнению комментаторов, им можно проиллюстрировать все, что угодно – даже возможную блокировку Telegram.

Стихийную акцию протеста посетил глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. И в его случае одними жестами не обошлось: недовольные горожане освистали чиновника и ударили по голове.

Напомним, что 21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный Минздрав занялся выяснением причины, но не связывал плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне.

Воробьев на встрече с жителями признал, что "Ядрово" доставляет большие неудобства. "В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача – с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации", – пояснил губернатор.

Глава Подмосковья пообещал, что активная фаза рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" начнется на следующей неделе. По словам Воробьева, старая карта полигона будет практически закрыта. Будет возведен купол, который обеспечит систему дегазации, затем весь полигон накроется пленкой. Все процедуры планируется завершить к 15 июня, передает РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев22 марта 2018, 09:06

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