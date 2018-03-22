Россиян травят поддельными сырами

Маркировка "сделано по ГОСТу" ничего не значит. Более 60% сыров с такой надписью на упаковке, продающихся в российских магазинах, оказались подделкой. Исследование провела некоммерческая организация "Росконтроль".

Производители сыра для снижения его стоимости используют заменитель молочного жира – смесь растительных жиров, в том числе пальмовое или кокосовое масла. И пальмовое масло, о котором в последнее время так много говорят, еще не большее из зол, отметили в "Росконтроле".

Как выяснилось, производители используют жидкие масла, подвергшиеся гидрогенизации. Этот продукт еще более вреден: его употребление приводит к атеросклерозу, многократно повышает риск развития ишемической болезни сердца, возникновения инфарктов и инсультов.

А вот обычного молока в сырах нет вообще. "Если раньше эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас в фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью состоят из растительного жира", – сообщили эксперты организации в своем докладе.

Откровенную подделку предлагают приобрести на развес клиентам таких торговых сетей, как Billa, "Ашан", Globus и "Лента". Не отстают от них конкуренты из "Магнита", "Пятерочки", "Дикси", "Карусели" и "Виктории".

Специалисты напомнили, что натуральный сыр должен полностью состоять из молочного жира. Изделие, в котором его менее 50%, уже считается сырным продуктом. Все остальное производители и вовсе не имеют права называть сыром – в лучшем случае подходит наименование "продукт комбинированный".

А "героев" надо знать в лицо. По результатам исследования 30 образцов фальшивками оказались сыры 18 производителей. В их числе – Переславский сыродельный завод, СДМ, "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", FRESH FOODS, Каменский маслосыркомбинат, "Добрый сыровар", "Столица молока".

В заключение эксперты напомнили: не стоит соблазняться низкой ценой. Минимальная отпускная стоимость полутвердого сыра (вроде популярного "Российского") из молока высшего сорта составляет 420 рублей за килограмм. В торговой сети такой продукт будет стоить не менее 600 рублей.