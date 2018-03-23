Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого

История с отказом некоторых средств массовой информации от работы с Госдумой из-за якобы имевшихся случаев домогательств со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого к журналисткам постепенно превращается в откровенный фарс. Кажется, что раздутая рядом СМИ истерия имеет все меньше отношения к проблеме домогательств и депутатской этики. Зато появляется все больше признаков стремления либеральных представителей "четвертой власти" навязать свою волю целому государственному институту.

Журналистский пул нижней палаты парламента в какой-то степени напоминает пчелиный улей. Множество представителей СМИ носятся по коридорам с целью поймать спикера и взять у него эксклюзивный комментарий. В решении этой задачи, как говорится, все средства хороши.

Кто-то может часами дожидаться нужного парламентария, а кто-то пытается включить на полную мощность свое обаяние вкупе с кокетством. В последнем случае речь идет о прекрасной половине думского журналистского пула. В таких условиях записать те или иные слова выбранной "жертвы" довольно просто. И ждать. Ждать год, а может три, или даже семь, выбрать удобный момент и пустить в ход добытую запись в час икс.

Судить или оправдывать депутата Слуцкого могут только компетентные органы. Общественность и медийная тусовка ставить клеймо на законодателе уж точно не имеет права. В конце концов, речь идет о той самой этике, о которой кричат некоторые представители журналистского сообщества, когда обвиняют депутата от ЛДПР в домогательствах. Тем более что никаких доказательств журналистки за все время скандала предоставить так и не удосужились.

Но история вокруг якобы имевшего место харассмента со стороны Слуцкого уже вышла за рамки вопроса сексуальных домогательств и перешла в совершенно другое измерение. Объявленный некоторыми СМИ бойкот нижней палаты является не чем иным, как диктатом "четвертой власти" и агрессивным навязыванием ее воли законодательной власти. Цель одна – вынудить Госдуму раскаяться, признать свою вину и пойти с опущенной головой на суд той самой части медийного либерального сообщества, которая и раскручивает тему якобы имевших место домогательств.

А после этого уже можно будет травить любого депутата. Одного заклеймить как гомофоба, другого назвать популистом, третьего – монархистом, четвертого – коррупционером и бог знает как еще. Главное – создать вокруг законодателей отрицательный медийный фон и побольше негативного информационного шума. Депутат Слуцкий, вне зависимости от того, имел ли в реальности место факт его домогательств, становится в этом деле лишь разменной монетой.





И вот здесь тот самый случай, когда частное становится предметом общего интереса. Российское общество на своем нынешнем этапе исторического развития явно не заинтересовано в агрессивной антидумской кампании, развязанной некоторыми представителями либеральной медиатусовки.

Получается, что небольшая группа СМИ пытается подменить собой реальное гражданское общество, нагло и бесцеремонно навязывая государственным институтам свою волю, решая, кого любить, а кого "мочить", кого миловать, а от кого принимать извинения.

В истории России уже было несколько подобных случаев, и ни к чему хорошему для социума и государства подмена реального гражданского общества кучкой преследующих свои интересы "совестливых граждан" не привела.

Будь то травля царицы-"немки" Александры Федоровны, "обличительные" речи про "глупость или измену" в 1916 году (кстати, с думской же трибуны), "борьба с привилегиями партноменклатуры" и прочие модные веяния. Сегодня либеральная общественность получила в свой арсенал пришедший с Запада metoo, завтра методички могут смениться, и все "жертвы домогательств" переквалифицируются в "борцов за права сексуальных меньшинств", "экологов" и прочих "прогрессивно мыслящих граждан".

Сущность же одна – претензия на реальную власть, на то, чтобы из "четвертой" стать первой и использовать полученные "полномочия" в своих личных корыстных интересах.

Примечательно, что атака представителей либеральной медийной тусовки началась как раз тогда, когда Госдума серьезно изменила подходы к своей работе, стала реальным местом для дискуссий, где высказать свою точку зрения может каждый, вне зависимости от политических и иных предпочтений.

Представители депутатского корпуса стали реальными лидерами мнений, выразителями точек зрения простых людей.

Именно это и является главной задачей парламента – представлять народ, который путем выборов делегирует парламенту право говорить от своего лица. Седьмой созыв нижней палаты составил серьезную конкуренцию "четвертой власти", которая на протяжении многих лет мнила себя истинным выразителем общественного мнения.

И именно в этот момент началась раскрутка скандала со Слуцким. Все по законам дикой природы: стая хищников выбирает жертву, прицеливается и нападает. Как правильно заметил публицист Егор Холмогоров, расчет "бойкотчиков" в том, чтобы задушить Госдуму молчанием. Вот только заставить парламентариев замолчать, извиниться или любым другим путем начать посыпать голову пеплом не получится.





А интервью с законодателями нужны прежде всего самим бойкотирующим изданиям. И добровольное лишение себя эксклюзивной информации из нижней палаты говорит в первую очередь о неуважении этих медиа к собственным читателям.

Таким образом, никаких уступок "бойкотчикам" быть не должно. В конце концов, если домогательства со стороны Слуцкого действительно имели место, то оскорбленные журналистки должны были обратиться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями, предоставив убедительные доказательства вины парламентария. Но ничего подобного сделано не было: ни обращения в полицию, ни доказательств, только медийный шум и истеричные требования к думской комиссии по этике наказать Слуцкого. Это депутаты совершенно справедливо посчитали попыткой давления.

Желаете бойкотировать Госдуму – пожалуйста, но не удивляйтесь, если нижняя палата начнет бойкотировать вас. Тех, от кого в любой момент можно ожидать подставы и удара в спину.

Во всей этой истории есть хоть и один, но все же очень существенный плюс: волки скинули маски невинных ягнят, и разглядеть их оскал стало гораздо проще.

Напомним, обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпании "Би-би-си" Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук.

Сам парламентарий назвал поклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялось заседание комиссии по депутатской этике. Собравшиеся парламентарии не нашли в действиях главы комитета по международным делам нарушений норм поведения. Некоторые средства массовой информации не согласились с вердиктом и объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. На Охотном Ряду такие демарши назвали попыткой давления на законодателей.