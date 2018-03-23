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Харассмент как политическое оружие

Фото: GLOBAL LOOK press/Allexander Makarov
Нижнюю палату парламента захлестнули скандалы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны депутатов. Видимо, мода на пресловутый американский харассмент добралась, наконец, и до нас. Вот только во всех поистине детективных историях последних недель есть два знаковых момента.
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Четыре женщины и один мужчина против известных депутатов Госдумы – Слуцкого, Говорухина и Жириновского. Такая картина нарисовалась в России в выборном марте 2018 года. Журналистки изданий, известных своей либеральной направленностью, внезапно вспомнили события давно минувших дней. Кого-то из них то ли два, то ли три года назад то ли ущипнул, то ли оскорбил непристойным предложением депутат Леонид Слуцкий. Одну даже "зайчуткой" назвал. Как романтично…

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Странно, что тогда они не бросились за помощью к спецслужбам, не написали заявление в полицию, не пожаловались в думскую комиссию по этике и даже не рассказали о неприятных минутах в своей жизни коллегам-журналистам. Да что там – даже силы воли не хватило написать в Facebook или Twitter слезный пост: спасите, помогите, депутат домогается! Могли бы и своим мужьям, парням, бойфрендам пожаловаться. Те, наверное, разобрались бы с обидчиками по-мужски.

Но нет, дождались, когда вокруг России сложится не самая благоприятная международная обстановка, когда страны Запада обложили ее со всех сторон санкциями и нелепыми обвинениями во вмешательстве в выборы и в отравлении беглого шпиона – и давай проклинать депутатов за несостоявшийся секс.

Леонид Слуцкий. Фото: GLOBAL LOOK press/A.Savin

Как говорил один известный телеведущий: "Совпадение? Не думаю!" Да и на самом деле, никакое это не совпадение, а планомерно подготовленная кампания по дискредитации одного из важнейших институтов власти, а заодно и удар по действующему президенту накануне выборов. И очевидно, откуда растут уши – все якобы пострадавшие работают в либеральных, оппозиционных, антироссийски настроенных СМИ, получающих финансовую подпитку из-за рубежа.

Отдельно хочется остановиться на персонаже, обвинившем лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Если в истории "женщины против Слуцкого" все более-менее ясно, то открытый гей, журналист телеканала "Настоящее время", финансируемого "Радио "Свобода" и "Голосом Америки" Ренат Давлетгильдеев вспомнил события аж 2006 года. Тогда якобы его потрогал за заднюю часть туловища, находящуюся ниже спины, господин Жириновский.

Владимир Жириновский. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Ну тут, как говорится, слов нет – 12 лет прошло, а парень помнит все, как будто это было вчера. Столько лет терпел бедолага и только сейчас сознался. Теоретически любой гражданин России, который пять, десять, 20 лет назад был на расстоянии вытянутой руки от любого известного политика, сейчас может выкатить против него ничем не подкрепленные обвинения в действиях сексуального характера. Но это же абсурд!

Хотя за примерами далеко ходить не надо. Достаточно включить телевизор и посмотреть любое скандальное ток-шоу – чуть ли не каждый день там объявляются внебрачные дети известных артистов, режиссеров и деятелей шоу-бизнеса. Просто теперь в более извращенной форме волна разоблачений докатилась и до политиков, но в случае с ними игра идет совсем по другим правилам.

Станислав Говорухин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

"Пострадавшим" от рук депутатов нужны не деньги, как персонажам телевизионных программ. Им нужно подорвать власть изнутри, обесценить ее институты и дискредитировать известных политиков. Только вот незадача: прошедшие 18 марта выборы показали сплоченность граждан страны вокруг действующего президента. А все попытки использовать в России харассмент как политическое оружие с треском провалились.

Автор: Александр Комаров23 марта 2018, 15:59

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