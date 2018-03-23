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Общество

Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко

Лия Ахеджакова. Фото: wikipedia.org
Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к аресту депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Звезда кино имеет по этому поводу бескомпромиссное мнение.
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Ахеджакова призналась, что сопереживает Савченко. "Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал", – цитирует Лию Меджидовну РИА ФАН. "Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело", – добавила она.

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Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

Ахеджакова считает, что и остальные соотечественники должны последовать ее примеру и не прикасаться к данной теме. "Никто не имеет в России права реагировать на это", – заявила актриса. Отметим, что ранее, когда в России против Надежды Савченко рассматривалось уголовное дело по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирных жителей, Лия Ахеджакова была одним из наиболее активных ее защитников.

Напомним, Савченко задержали 22 марта во время заседания Верховной Рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Ее обвинили в подготовке госпереворота.

По версии Генпрокуратуры, политик и ее сторонники решили совершить теракт в Раде и правительственном квартале. Сама экс-депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Однако Надежда Савченко отметила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Автор: Валерия Нарская23 марта 2018, 21:25
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Как становилась женщиной Надежда Савченко

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