Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Председатель нижней палаты парламента выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По словам Вячеслава Володина, самое важное сейчас – помочь тем, кто потерял в этом ЧП близких или пострадал во время пожара.

прочитано 336 раз