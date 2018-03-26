Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
"От имени депутатов Государственной думы и от себя
лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при
пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, -
сказал спикер Госдумы. – Искренние слова сочувствия родным и близким погибших.
Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
По его словам, сейчас самое важное – "оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда". Хотя, конечно, никакие слова утешения не вернут погибших детей, отметил он. "Мы скорбим вместе с вами", – добавил Вячеслав Володин.
В нижней палате парламента уже заявили о намерении разобраться в причинах трагедии. В ближайшее время депутаты намерены пригласить в Думу представителей МЧС, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств, которые обязаны контролировать обеспечение пожарной безопасности.
Тем временем спасатели обнаружили на месте пожара уже 53 тела. Без вести пропавшими числятся 11 человек. В больницах находятся 12 пострадавших, 36 получили помощь амбулаторно.
Полиция разыскала живыми пять человек, считавшихся пропавшими при пожаре в ТЦ в Кемерове https://t.co/vm14T6TgI3 pic.twitter.com/pBgS0Z3Bpc— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 26 марта 2018 г.
Возгорание произошло 25 марта на последнем этаже четырехэтажного торгово-развлекательного центра в Кемерово. Место начала распространения огня пока не выявлено. Продолжают работать специалисты МЧС, следователи, медики. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека – с ними проводятся следственные действия.
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