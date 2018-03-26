Бизнесвумен спокойно сидела дома в момент гибели детей в ее торговом центре
По факту
возгорания было возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как стало известно из материалов следствия, пожар возник из-за того, что в торговом центре не сработали системы сигнализации и пожаротушения. Это могло произойти по той причине, что они находились в непригодном состоянии, а последнюю проверку специалисты проводили в 2016 году, сообщает сайт газеты "Московский комсомолец".
Судденок приобрела ООО "Зимняя вишня Кемерово" в 2016 году, когда и должна была пройти плановая проверка МЧС, однако ее отложили из-за так называемых надзорных льгот для малого бизнеса. Помимо ООО "Зимняя вишня", подозреваемая владеет боулингом "Бизнес-Спорт".
25 марта в рамках уголовного дела были допрошены 25 человек – арендаторы и собственники торговых точек. Позже были задержаны еще четверо подозреваемых в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
По последним данным, в результате пожара, возникшего на четвертом этаже торгового центра, 48 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 16 человек.
Танцовщице тяжело пережить трагедию
Мальчик почти год боролся с онкологическим заболеванием
Тело школьницы не нашли
Кем девочка приходилась Аману Тулееву, не уточняется