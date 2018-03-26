Бизнесвумен спокойно сидела дома в момент гибели детей в ее торговом центре

Владелица сгоревшего кемеровского торгового комплекса "Зимняя вишня" Надежда Судденок была задержана полицией в качестве подозреваемой в страшной трагедии. На допрос женщину доставили из дома, где она отдыхала во время катастрофы.



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