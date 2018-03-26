"Леня Голубков" назвал Мавроди лучом света для России
Мавроди – невостребованный талант. Деньги для него не были главным в жизни, заявил Владимир Пермяков. По словам актера, афериста из Сергея Пантелеевича сделали чиновники.
"Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. К сожалению, чиновники сделали из него афериста – потому что Ельцину нужны были в 1996 году деньги на выборы, а денег не было, страна в долгах как в шелках. И вот они начали наезжать на "МММ", – рассказал "Леня Голубков".
Пермяков вспомнил, как вел интервью с Мавроди. "Александр Гаутберг снимал фильм "Исповедь Лени Голубкова" и попросил сделать интервью с ним. Я полгода уговаривал его секретаршу. Он дал нам час, мы проговорили с ним три часа", – цитирует артиста РЕН ТВ.
По словам актера, Мавроди был сильным, талантливым, умным человеком. Пермяков уверен, что приказ "топить" "МММ" поступил свыше – от Черномырдина с Ельциным. А вот актер и сегодня повторяет слова, сказанные им несколько лет назад: "Если бы я был министром финансов – я бы взял себе помощником Сергея Пантелеевича Мавроди".
Основатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Сергей Мавроди скончался в 67-й городской больнице Москвы. Ему стало плохо на автобусной остановке, скорую помощь вызвали прохожие. Бизнесмену было 62 года. Предварительной причиной смерти, как отмечает "Московский комсомолец", стал сердечный приступ.
Умер Сергей Мавроди: Символ эпохи 90-х, наживавшийся на людской доверчивости #мавроди @Sergey_Mavrody pic.twitter.com/JIzyS3Oxnp— Online Business Dev (@onlinebd_ru) 26 марта 2018 г.
Бывшему министру экономики Евгению Ясину превосходные эпитеты, которыми награждает Мавроди Пермяков, не нравятся. Экс-министр считает, что особого вклада в историю России предприниматель не внес, а просто стал образцом процессов, которые происходили в стране в 1990-е.
"Это как бы символ определенного явления, не более того. Он никаких симпатий ни у кого не вызывал. Гримасы молодого, только что появившегося российского бизнеса, и больше ничего", – цитирует Ясина НСН. Агентство напоминает, что пострадали от действий "МММ" около 15 миллионов человек, а основателя пирамиды в 2003-м посадили на 4,5 года.
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