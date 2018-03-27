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Истерику о сотнях жертв пожара в Кемерово запустили с Украины

Фото: ТАСС
Ложную информацию о числе погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. 25 марта он опубликовал на своем Youtube-канале аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.

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Вольнов выдает себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста жертв, он заявляет, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов".

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Сотрудники были шокированы этой информацией. Они отметили, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек, передает РИА Новости. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших в пожаре в морг еще не поступали. При этом Вольнов приводит ложные причины, согласно которым число умерших могло увеличиться.

Отметим, ранее собравшиеся на митинг в центре Кемерово люди потребовали предоставить "реальное" число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Мэр города Илья Середюк и часть инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки скончавшихся в результате ЧП. Члены группы не обнаружили тел, которые бы не вошли в официальную статистику.

Евгений Вольнов. Фото: instagram.com/jekavolnov

Президент России Владимир Путин призвал жителей Кемерово не верить слухам в соцсетях. Он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Российский лидер начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших. Глава государства заявил, что к трагедии привели преступная халатность и разгильдяйство. В свою очередь замглавы Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города и попросил прощения.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Наиболее вероятной причиной возгорания считается замыкание электропроводки.

Автор: Валерия Нарская27 марта 2018, 15:44
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