"Поджигатель" из "Зимней вишни" оказался сотрудником ТЦ

Версию теракта в "Зимней вишне", распространившуюся в соцсетях, опроверг виновник скандала. Пользователи опубликовали видео, на котором молодой человек с сумкой ходит по игровой зоне, и решили, что он подложил взрывчатку. Как выяснилось, сотрудник ТЦ просто поздоровался с коллегой.

Движения молодого человека в игровой зоне эмоциональные зрители истолковали по-своему. По их мнению, парень что-то подложил в батуты прямо перед тем, как начался пожар. Ролик быстро распространили по Сети и стали требовать мести "террористу".

Житель Кемерово Станислав Соболев, проснувшись знаменитым, такой славе не обрадовался. "Здравствуйте. В Сети ходит видео о парне с черной сумкой за пять минут до пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Да, это я! И нет, я не поджигатель. Я сотрудник ТЦ, а с сумкой пришел на тренировку. Зашел поздороваться с друзьями", - написал в соцсети Станислав. Он подчеркнул, что во время пожара, как и большинство коллег, помогал выбраться всем, кто находился в детском центре.

Видео, гуляющее по интернету, плохого качества. Может создаться впечатление, будто мужчина что-то подбросил на батут. Однако энтузиасты сделали раскадровку записи. Видно, как высокий парень в темной одежде с большой спортивной сумкой направляется внутрь развлекательного сектора. Он подходит к столбу, где стоит знакомая девушка, перекидывается с ней парой слов и подходит к батутной сетке.

На приближенном кадре видно, как с другой стороны сетки неизвестный – скорее всего, сотрудник или постоянный посетитель – протягивает ему кулак для приветствия. Стас отвечает на приветствие легким ударом кулака.

На записи с другой камеры ясно видно: пожар начинается совсем не в том месте, где стоял Стас. Загорелся дальний батут. Тем не менее опровержение пока дошло до немногих пользователей. Друзья Стаса делают все возможное, чтобы результаты их расследования охватили как можно более широкую аудиторию, пишет "МК".